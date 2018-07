Het DRAMA van het model dat ALLES had...

Annabelle met haar ’best friends’ Naomi Campbell en vooral Kate Moss. Wat die drie allemaal hebben meegemaakt... Ⓒ Hollandse Hoogte

ANNABELLE NEILSON is de naam. Ze overleed deze week op mysterieuze wijze op slechts 49-jarige leeftijd. Ze was de beste vriendin van KATE MOSS, familie van KONINGIN ELIZABETH, ooit getrouwd met een ROTHSCHILD-magnaat – en dus steenrijk –, maar ook verslaafd aan heroïne, gepest op school en uiteindelijk een door godverlaten feestbeest. Dit is het bizarre verhaal van een vrouw die kon leven in een droom, maar belandde in de hel...