Hoe zit het nu tussen Dua Lipa en Noah Trevor?

Geruchten over een eventuele romance tussen de twee doen sinds woensdag de ronde, toen de Daily Mail foto’s van Lipa en Noah publiceerde na wat de tabloid omschreef als een „intiem diner.” Op de beelden zijn de twee samen op straat in New York te zien en op een daarvan lijkt het alsof de twee elkaar kussen of knuffelen.

Een bron vertelt echter aan Us Weekly dat er niets speelt tussen Lipa en Noah. „Ze zijn alleen vrienden”, aldus de ingewijde. Ook Page Six heeft een bron die zegt dat de twee in elk geval geen relatie hebben. Een andere insider laat hen echter weten dat ze ’absoluut op een date’ waren, al zijn ze nog in een ’heel vroeg stadium van elkaar beter leren kennen’. Dua Lipa zou er in elk geval erg enthousiast over zijn geweest. „Er is absoluut wederzijdse interesse.”

Noah kwam afgelopen dagen ook al in het nieuws omdat hij aankondigde dat hij na zeven jaar stopt met het presenteren van The Daily Show op de Amerikaanse Comedy Central. Het is nog onduidelijk wanneer de presentator de show precies zal verlaten.