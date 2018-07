Halfzus Meghan eist 1300 euro per interview

Het medium heeft het email-verkeer tussen Samantha en The Domenick Nati Show, een Amerikaans radioprogramma, geopenbaard. Meghans halfzus eist hierin een vergoeding 'om zeker te weten dat ze niet voor gek gezet wordt door een of andere lomperik'. Ook schrijft ze zelf voor de radio gewerkt te hebben en dat ze dus 'weet hoe het spelletje werkt'.

Bronnen bij de radioshow zeggen contact gezocht te hebben met Markle om te praten over haar pasgetrouwde halfzusje, maar hoorden een tijdlang niets terug. Toen dat wel het geval was, bliezen ze de boel af omdat ze weigerden haar te betalen.

Meghan is de afgelopen maanden meerdere malen in verlegenheid gebracht door zowel haar vader als halfzus, die publiekelijk en tegen betaling over haar spraken in de media.