Yungblud wil van zijn voetstuk af

„Ik wil vernietigen wat het betekent om volgens de regels te spelen. Ik wil staan voor waarheid, verbinding en mooie expressie. Ik wil dat mensen vrij zijn om zichzelf te zijn”, vertelt hij aan de Sunday Mirror. „Ik heb het gevoel dat er zoveel in de wereld is, maar toch is iedereen op zoek naar liefde. Als je dat vroeger tegen me had gezegd, had ik gezegd dat het een cliché was, maar het is waar.”

De Fleabag-zanger geeft toe dat hij in het verleden gekwetst is door de kritiek op zijn imago en muziek, maar zegt nu dat hij het prima vindt om verkeerd te worden begrepen, zolang er maar over hem gesproken wordt. „In het begin raakte het me, maar ik vind het om eerlijk te zijn geweldig om overal tegenaan te schoppen. Het deed me denken aan mijn jongere ik. Toen werd ik ook altijd verkeerd begrepen. Dat was de hele reden dat ik Yungblud heb gecreëerd. Een leven en een carrière zonder risico en mening betekent dat je vergeten bent of dat je saai bent en daar ben ik niet voor.”