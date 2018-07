Babette van Veen denkt nog vaak aan Guusje

„Haar overlijden was een mokerslag. Ik denk nog vaak aan haar. Als je af en toe in je leven iemand tegenkomt als Guusje, heb je groot geluk”, vertelt Babette. „Met weinig woorden deelden we alles. Ik ben heel lang verdrietig geweest dat ze er niet meer was, maar nu waardeer ik het dat ik haar ooit ben tegengekomen en ben ik dankbaar dat ik haar heb gekend.”

Babette en Guusje speelden samen in Goede tijden, slechte tijden en vormden met Katja Schuurman het trio Linda, Roos en Jessica. „We spéélden een meidengroep, we waren het niet”, zo kijkt Babette terug op de hectische tijd. De optredens mist ze niet, wel de gezellige tijd met haar vriendinnen die samen in een busje door het hele land toerden.

„Ik heb nooit terugverlangd naar die dampende zaaltjes met plastic glazen bier waar het zo bedompt was dat je amper kon ademen en waar je normaal gesproken nóóit naar binnen zou gaan”, aldus Babette. „Maar ik zou heel graag nog een keer met z’n drieën in dat busje willen zitten. Met een fles wijn erbij, net zoals toen.”