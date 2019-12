Oprah stelt misbruik in muziekindustrie aan de kaak

Filmmakers Kirby Dick en Amy Ziering regisseren de documentaire, waarin een oud-manager in de muziekwereld centraal staat, die twijfelt of ze naar buiten zal treden met haar ervaringen met het misbruik. De twee zijn daarnaast, net als Oprah, producenten van de film.

Dick en Ziering waren eerder verantwoordelijk voor docu The Hunting Ground uit 2015, over seksueel geweld op universiteitscampussen in de Verenigde Staten.

De makers noemen de nieuwe docu in een statement ’een diepgaand onderzoek naar de rol van ras, gender, klasse en de wisselwerking daartussen, en naar de gevolgen van misbruik voor de slachtoffers en de samenleving als geheel’.