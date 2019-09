Will & Grace-ster ontkent ruzie op set

De speculaties over een ruzie kwamen op gang toen fans van de show ontdekten dat Debra en Megan elkaar niet meer volgden op Instagram. Later plaatste Debra, die Grace speelt in de serie, een foto van de cast waarop Megan, die de rol van Karen vertolkt, niet te zien is.

McCormack, Will in de show, verklaart in het gesprek dat mensen zich niet druk moeten maken om die zaken. „Wij vieren kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden, dat is altijd zo geweest”, zegt hij over zijn relatie met de dames en met Sean Hayes, die Jack speelt in de serie.

Het al aangekondigde einde van Will & Grace heeft volgens hem dan ook niets te maken met de sfeer op de set. „De show stopt omdat we het op een goede manier willen afronden, we willen eindigen op een hoogtepunt.”