Danny de Munk ’eert’ Jenny met bijzondere tatoeage

Op zijn linker onderarm is vanaf nu heel groot ’JEN!!!!’ te lezen, wat verwijst naar zijn vrouw Jenny, met wie hij al meer dan twintig jaar getrouwd is. „Ze wordt gek van mij de hele dag”, zo verklaart Danny zijn kleurrijke aanwinst.

Het is zeker niet de eerste tatoeage van de zanger die verwijst naar zijn vrouw. Zo liet hij een aantal jaren geleden drie banden tekenen met daarin de eerste letter van zowel Jenny als hun twee kinderen. Het is nog even afwachten wat Jenny van dit exemplaar vindt...