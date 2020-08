Amerikaanse singer-songwriter Justin Townes Earle (38) overleden

„Met enorm verdriet moeten we jullie op de hoogte stellen van het overlijden van onze zoon, man, vader en vriend Justin”, is te lezen in de verklaring. „Velen van jullie leunden door de jaren heen op zijn muziek en teksten en we hopen dat zijn muziek jullie zal blijven leiden op jullie reizen.”

In zijn carrière schreef Earle acht albums en werd hij twee keer werd bekroond tijdens de Americana Music Awards. In 2011 won zijn nummer Harlem River Blues de prijs voor lied van het jaar.

De artiest laat een vrouw en een dochter achter. De oorzaak van zijn dood is nog onbekend.