Dit vindt Temptation-Fabiola écht van Niels

„Ik wist dat ik voor Niels zou gaan toen hij me uitgekozen had voor de date. Toen dacht ik: ik ga voor hem! En hij is natuurlijk een hele mooie jongen”, vertelt een zwijmelende Fabiola in Temptation Gossip. „Niels is lief en heeft leuke humor, we zitten echt op één lijn. Ik zou hem in het echte leven ook oprecht leuk kunnen vinden.”

De verleidster heeft dan ook absoluut geen medelijden met Rosanna, de vriendin (of ex, wie zal het zeggen?) van Niels. „Niels en ik hadden een klik samen, met hun relatie was het over. En wat Rosanna heeft gezegd over hem vind ik ook echt niet kunnen. Niels heeft daar veel om gehuild, hij was er echt kapot van. Bovendien doet ze zelf mee aan Temptation Island, dus ja...”