Doutzen Kroes: ’Wij leven echt in een bubbel’

Al vijftien jaar staat Doutzen Kroes aan de top. Ⓒ Hollandse Hoogte

Al jaren draait DOUTZEN KROES mee in de top van de internationale modellenwereld. Daarnaast maakte zij, met het oog op een tweede carrière, al haar opwachting als filmster op het witte doek. En Hollywood geeft haar weer een nieuwe kans, met weer een volgende rol. Daarover praat zij met PRIVÉ in een exclusief interview, en ook over haar nieuwe samenwerking met NIKKIE PLESSEN, haar modellenwerk, glamourleven en natuurlijk... het moederschap!