Temptation-Fabrizio onder het mes

Wie maar een korte blik op Temptation Island werpt, zal het al snel opvallen dat niet iedereen meer 100% natuurlijk is. Een borstvergroting hier, een bilvergroting daar. Gebleekte tanden en verschillende correcties aan het gezicht. Ook verleider Fabrizio is inmiddels gevallen voor de plastische chirurgie. Vrijdag ging hij onder het mes voor een ’nieuwe’ neus.

De spanning zit er goed in bij de Griekse hunk. „Ik ben als de dood voor naalden”, vertelt hij in een video op het YouTube-kanaal van Diana Gabriels. Fabrizio was al een paar jaar ongelukkig met zijn neus en liet zich overtuigen er iets aan te doen. „Ik laat zonder probleem tattoos zetten, maar als ik bloed moet laten trekken of een spuit krijg, dan verandert mijn huidskleur naar lijkbleek”, vertelt hij.

Na ruim anderhalf uur opereren is zijn nieuwe gezicht een feit. Hoe hij er uit ziet met zijn nieuwe neusje is nog een verrassing. Op dit moment zit hij nog in het verband. Toch is Fabrizio nu al tevreden. „Het ziet er nu al goed uit. Ik kan niet wachten om het resultaat te zien’, vertelt de tatoeëerder tevreden.