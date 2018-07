Vlaggenfestijn Tomorrowland gaat weer los

Het festival is gisteren om 12.00 uur officieel van start gegaan met optredens van onder andere technoicoon Carl Cox en supersterren Tiësto en Hardwell. Vandaag zijn bijvoorbeeld Fatboy Slim en Dimitri Vegas & Like Mike aan de beurt. Tomorrowland zien als uitsluitend een muziekfestival, doet de organisatie echter te kort. Het is een feest voor alle zintuigen. Dit jaar staat het festival in het teken van ’Planaxis’: een door de organisatie verzonnen mythisch rijk dat de bezoeker zelf mag gaan ontdekken.

Bijzonder aan Tommorwland is de aanwezigheid van bezoekers uit iedere uithoek van de wereld. Wie wil weten uit welk land iemand komt, heeft het makkelijk. Een fors deel van de bezoekers draagt namelijk vol trots de nationale vlag om de nek of laat hem tijdens de optredens flink wapperen.

Traditiegetrouw is de Nederlandse inbreng op het festival groot. Historisch gezien is dit logisch. Tommorowland is ooit opgezet als een samenwerking tussen twee Belgische broers en het Amsterdamse ID&T. Wie kijkt naar de line-up van met name het hoofdpodium in 2018 krijgt nog steeds trek in bitterballen, pils uit een groen flesje en een haring. Vandaag treden Lucas & Steve, Sunnery James & Ryan Marciano, Nicky Romero, Yellow Claw en Armin van Buuren na elkaar op, terwijl de Nederlandse inbreng in de organisatie nog wel verdwenen is toen ID&T opging in het Amerikaanse SFX en werd Tomorrowland buiten de deal werd gelaten en ID&T haar aandelen verkocht.

Hoe de Nederlandse dj’s het doen, welke muziek ze draaien en wat er nog meer valt te beleven? De Telegraaf doet dit weekeinde verslag.