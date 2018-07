Holland heerst op Tomorrowland

Het Nederlandse duo Lucas & Steve is de eerste act van Hollandse bodem die aantreedt. Deze twee raspaardjes zijn afkomstig is uit de stal van Spinnin’ Records. Het meest toonaangevende danceplatenlabel ter wereld, dat vorig jaar voor een bedrag van 100 miljoen euro in handen is gekomen van muziekgigant Warner Music Group. In de afgelopen jaren scoorden het dj-tweetal met Up till dawn en Summer on you stevige radiohits.

,,Als je op zo’n groot podium als Tomorrowland staat, wil je natuurlijk wel een beetje show brengen.’’, vertelt Steve vlak voordat het duo op moet. ,,En dus draaien we de platen die iedereen van ons kent, maar dan natuurlijk wel in de clubmix.’’, vult Lucas aan. Dit flitsende eentweetje blijkt een voorbode te zijn van wat er op het podium gebeurt. Gewapend met twee draaitafels en een microfoon laten de twee zien goed op elkaar ingespeeld te zijn en met hun vrolijke en energieke house spelen ze de flink gevulde vallei volledig naar huis.

Hun set blijkt de opmaat te zijn voor een uitstekend Hollands blok. Wanneer maestro Armin van Buuren aantreedt is er in de vallei voor het hoofdpodium nauwelijks meer een plek om te dansen. De Leidenaar is nog steeds een van de grootste publiekstrekkers in de dance en met een set die overstroomt van de snelle en energieke house bedient hij het publiek op maat.

Ⓒ Michel Schnater

Kippenvel

Hét kippenvelmoment van de dag is echter voor Nicky Romero. Eerst brengt hij met een Coldplay-remix een eerbetoon aan Avicii en daarna regisseert hij vanaf het podium hoe Tomorrowland haar enorme diversiteit aan nationaliteiten toont door mensen op te roepen de meegenomen vlaggen te pakken en aan de camera in een overvliegende helikopter te tonen. Het idee dat de mensheid eigenlijk ‘one nation under a groove is’ wordt op deze manier helder inzichtelijk gemaakt.

Dat de populariteit van Armin en de tegelijkertijd met hem optredende Dua Lipa - die met een volledige bandbezetting een zee van mensen naar het op één na grootste podium trekt - ook keerzijden kent, blijkt bij een rondgang over het terrein. Grote namen als Luciano, Nervo en Chuckie, die dan ook draaien, doen dat voor maar een klein clubje mensen bij hun podia.

Melodie

Buiten het geweld van de stadiondance om, valt er op Tomorrowland ook genoeg te beleven. Gisteren was het uit Hamburg afkomstige DIYNAMIC uitgenodigd om met hun artiesten de boel op z’n kop te zetten. Dit label staat voor melodische techno. Warme klanken en een rustige beat vullen de dansvloer. Waar het op het hoofdpodium vooral geluidseffecten zijn die het publiek beet moeten pakken, doet bijvoorbeeld Kollektiv Turmstrasse dit liever met melodieën. Waar Tomorrowland hét festival is om rond te dwalen en te shoppen zijn de fans van deze muziek doorgaans trouw. Ze staan van begin tot eind op de klanken en melodieën van hun favoriete artiesten te dansen.

Opvallend is dat in deze genres de rol van Nederland beduidend kleiner is. De enige Nederlandse technoartiest die het tot het hoofdpodium heeft gehaald is Joris Voorn. Alle andere artiesten in de genres die als underground kunnen worden gezien komen uit andere landen, waarbij Duitsland als hoofdleverancier van kwaliteit kan worden aangemerkt.

Ⓒ Michel Schnater

Helft

Met het verstrijken van deze oranje getinte zaterdag is Tomorrowland nog niet eens op de helft. Ook vandaag staat er nog een volle festivaldag op het programma. Volgende week vrijdag begint het hele feest vervolgens opnieuw en staat Boom weer in het teken van de beats en bassen van Tomorrowland.