’Liefdeskind’ Tom Jones smeekt vader om ontmoeting

„Het gaat niet goed met hem, ik denk dat hij teveel van zichzelf vraagt”, zegt de dertigjare dakloze straatmuzikant - die Tom nog nooit ontmoet heeft - tegen the Mirror. „Ik heb vorig jaar al eens contact gezocht met zijn zoon Mark, mijn halfbroer, om te kijken of het mogelijk was om af te spreken.”

Vastberaden vervolgt hij: „Nu weiger ik om te wachten. Ik wil mijn vader ontmoeten.” Jonathan legt uit dat hij in zijn jongere jaren boos en verward was en hem niet wilde zien. „Maar nu maak ik me continu zorgen om hem.”

Tom Jones was 47 toen hij een drie dagen durende romance had met het 24-jarige model Katherine Berkery. Ze was toen niet op de hoogte van het feit dat Tom getrouwd was en hij weigerde destijds om haar terug te bellen, nadat ze had ontdekt dat ze zwanger van hem was.

Uit DNA tests is gebleken dat Tom - die vol trots in het verleden liep te pochen dat hij tijdens zijn hoogtijdagen rond de 250 vrouwen per jaar tussen de lakens heeft gehad - Jonathan’s vader is en 1.700,- pond per maand moest bijdragen aan het levensonderhoud van Jonathan.

De Britse krant meldt dat Tom Jones zaterdag zijn excuses aanbood aan zijn fans voor het afzeggen van een concert en dat hij vastberaden is het optreden snel alsnog te geven. In een verklaring laat het management van de zanger weten dat het beter met hem gaat.