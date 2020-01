Vreemdelingen in de nacht

Peter Buurman (27) is journalist bij de satirische website De Speld; het absurdisme in Een goede nachtrust is niet zo verwonderlijk, hoewel de ondertoon tamelijk serieus blijft. We maken kennis met een inbreker, die in het huis dat hij binnensluipt de oude bewoner als verlamd in bed aantreft. De aardige dief haalt een glas water voor hem en ze raken in gesprek. Luttele tijd later zitten de vreemdelingen samen op de scooter en rijden ze door mistige straten naar een grillroom, een nachtzaak gerund door een dromerige jongen.

Slaapcoach

Een tweede verhaallijn gaat over soapactrice Floor, die ’s nachts vaak wakker ligt en haar toevlucht zoekt bij een slaapcoach. Een filosofisch ingesteld figuur, die de boodschap uit de roman uitdraagt: alleen als we slapen zijn we onszelf. Een slaapprobleem onder controle krijgen is met elkaar in tegenspraak; juist als je de controle loslaat, kun je in slaap vallen. Het als probleem behandelen is een uitwas van de maakbare samenleving; een luxeprobleem.

Het resultaat is een enigszins magisch realistische roman, waarin werkelijkheid en realiteit moeilijk te onderscheiden zijn. Dat lijdt af en toe tot hilarische scènes, bijvoorbeeld wanneer een drietal ’bontkraagjes’ in de grillroom in een onwaarschijnlijk diepzinnige discussie raakt over het vermeende racisme in de Franse film Intouchables. In het nachtcafé, waar de inbreker en de oude man later nog neerstrijken, zit een klein kind opgesloten op het toilet; typisch een gek droombeeld dat niet in de realiteit is uit te leggen.

Selfie

Of wanneer Floor, midden in de nacht onderweg naar haar slaapcoach, in de dichte mist wordt herkend door een fan die een selfie met haar wil maken, terwijl ze een ingewikkelde analyse van de soapserie uitspreekt. Ook staan er tussen de hoofdstukken hier en daar aanwijzingen als [spannende muziek], die impliceren dat we naar een film zitten te kijken.

Nadat de verhaallijntjes en de personages bij elkaar komen, weet Buurman er jammer genoeg geen sterk einde aan te breien. Zo gaat de roman, om in de terminologie te blijven, zachtjes uit als een nachtkaars.

✭✭✭