Mabel aan de slag bij wereldaidsconferentie

Tijdens de ’voor-conferentiebijeenkomst’ sprak Mabel namens Girls Not Brides, de organisatie die wereldwijd strijdt voor het uitbannen van kindhuwelijken. „Als je landen waar het percentage jong volwassenen met hiv het hoogst is, vergelijkt met de landen waar kindhuwelijken veel voorkomen, dan zie dat het bijna om dezelfde landen gaat”, aldus de prinses. „Het laat het verband zien tussen hiv en kindhuwelijken en de noodzaak beide gezamenlijk aan te pakken en te bestrijden.”

Prinses Mabel, die in 2004 in Bangkok en in 2016 in Durban ook al sprak op de wereldaidsconferentie, heeft de komende week een volle agenda. Zo is ze aangekondigd als deelnemer en spreker bij de vorige week in Brussel begonnen mars die maandagmiddag in Amsterdam aankomt, en naar congrescentrum RAI voert.

Prins Harry

Ze neemt deelt aan de openingssessie en is dinsdag onder meer bij de boekpresentatie van ’The Impatient Dr. Lange’, een boek over het werk van de bij de ramp met de MH17 omgekomen aidsstrijder van het eerste uur, Joep Lange. Dinsdag leidt prinses Mabel ook een forum over ’Innovation and impact: tipping the scale for adolescent girls and young women’, hoe jonge vrouwen hun eigen leven kunnen bepalen.

Woensdagavond is prinses Mabel in de Beurs van Berlage bij een bijeenkomst georganiseerd door het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ze de openingswoorden spreekt. Daarna is de prinses in het De La Mar Theater bij The Power of Love, waar ze eveneens aan het woord komt. Mabel heeft ook vrijdag, de slotdag van de conferentie, afspraken in haar agenda, zoals het leiden van paneldiscussie hoe parlementsleden de strijd tegen aids kunnen voeren.

Maandag en dinsdag is ook de Britse prins Harry in Amsterdam om de strijd tegen hiv en aids in Afrika te steunen.