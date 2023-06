Susan Boyle was na beroerte bang dat ze nooit meer kon zingen

„Het voelt geweldig”, reageerde de Schotse zangeres op de vraag hoe het was om weer terug te zijn op het podium. „Het is extra speciaal voor mij omdat ik vorig jaar april een lichte beroerte heb gehad, en ik heb moeten vechten om weer op het podium te kunnen staan, maar dat is me gelukt.”

De 62-jarige Boyle kwam in 2009 wereldwijd in de schijnwerpers te staan met haar auditie waarin ze I dreamed a dream uit de musical Les Misérables zong. Ze eindigde uiteindelijk als tweede in Britain’s got talent, verkocht vervolgens miljoenen albums en sleepte twee Grammy-nominaties in de wacht. In 2019 bracht ze haar laatste nieuwe muziek uit, op het compilatiealbum Ten.