Concurrentie voor Chateau Meiland

Het Belgische gezin, onder meer bekend van hun realityserie De Planckaerts (2003-2009), heeft onlangs bekendgemaakt hun droom – zij ook al – achterna te gaan door een kasteel in Frankrijk te kopen. Het chateau is vervallen en door een brand in 2015 zelfs ’dakloos’. De familie schat in een jaar tot anderhalf jaar bezig te zullen zijn met het omtoveren van het oude kasteel tot een chambre d’hôte.

Eén van de verschillen tussen de Meilandjes en de Planckaertjes is dat Martien door zijn tv-optredens een bekendheid werd, terwijl kasteelheer Eddy Planckaert in de jaren tachtig al een BB’er was. De 61-jarige Vlaming was namelijk een niet onverdienstelijk wielrenner die onder meer de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op zijn naam schreef. Net als elke familie hebben Eddy, zijn vrouw Christa (62) en hun kinderen voor- en tegenspoed gekend: de roem bij de top van zijn wielercarrière, maar ook de zware val nadien. Toch zijn ze weer recht gekrabbeld dankzij elkaars steun.

Volgens Olivier Goris, netmanager bij de Vlaamse tv-zender Eén, is het verhaal van de Planckaerts heel persoonlijk en tegelijkertijd universeel. Hij is ervan overtuigd dat Château Planckaert ’heel pure en herkenbare televisie zal worden over dromen en durven en vallen en opstaan’. „Wat er ook gebeurt in het leven, de steun van vrienden en familie is echt belangrijk, op moeilijke en op mooie momenten.”

De familie Meiland Ⓒ Talpa