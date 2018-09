Eerste muziekdemo David Bowie onder de hamer

Bowie is samen met zijn toenmalige band The Konrads te horen terwijl hij het nummer I Never Dreamed zingt. Hoewel hij oorspronkelijk de saxofonist van de groep was, zong hij het nooit uitgebrachte nummer in. Het werd toentertijd afgewezen door platenmaatschappij Decca.

David Hadfield, de ex-drummer van The Konrads, brengt het bijzondere stuk nu op de veiling, nadat hij het in de jaren ’90 ooit in een broodmand terugvond. „David had werkelijk nul interesse om zanger te worden, hij had zijn zinnen erop gezet om de beste saxofoonspeler ter wereld te worden. Onze manager vroeg of wij een demotape konden maken, zodat hij een optreden voor ons kon regelen. Ik vond dat David de meest geschikte persoon was om deze in te zingen, waardoor dit uiteindelijk het allereerste nummer is dat hij heeft ingezongen”, aldus Hadfield.