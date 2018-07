One Direction na acht jaar hit op Twitter

One Direction was vanaf het begin een succes Ⓒ Hollandse Hoogte

Het is acht jaar geleden dat boyband One Direction ontstond uit het Britse tv-programma The X-factor en al zijn de leden intussen solo gegaan, hun populariteit is nog onverminderd. Dat blijkt op Twitter, waar de hashtag #8yearsofOneDirection wereldwijd trending is en maandagochtend al meer dan 2,5 miljoen tweets opleverde.