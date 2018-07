André Hazes straalt weer!

Met twee cocktails in zijn hand stapt een stralende André hun vakantiepaleisje uit. Monique plaatste de beelden in haar Insta Stories en schreef bij het plaatje ’Heerlijke man’. Geen wonder dat ze helemaal blij met hem is nu ze de zanger na tijden eindelijk even voor zichzelf heeft.

Een stralende André Hazes Ⓒ Instagram

André Hazes annuleerde begin juli al zijn optredens voor de komende maand en nam op doktersadvies rust. Eerder liet Monique al weten dat dat hem goed deed. Fans steken het gezinnetje bij de tropische foto’s dan ook een hart onder de riem. „Lekker van genieten”, is het veelgehoorde advies. Fans gunnen het stel hun tijd samen, nadat het drukke werkschema van de jonge Hazes eerder een reden voor het stel was om een tijdje uit elkaar te gaan.

