Anna Nooshin na 13 jaar weer vrijgezel

Zoals het echte influencers betaamt laten zowel Anna als Danny via sociale media weten dat de relatie voorbij is. Op Instagram schrijft Anna: „Lieve allemaal, via deze weg willen Danny en ik jullie laten weten dat we, na 13 hele mooie jaren, er liefdevol voor hebben gekozen uit elkaar te gaan.”

Ze vervolgt: „Er is geen sprake van sensatie, we hebben mega veel respect voor elkaar en er is veel liefde tussen ons. Hoe verdrietig het ook is, het gaat goed met ons beiden. We zijn samen opgegroeid, hebben samen onwijs veel meegemaakt en de plek voor hem in mijn hart is forever groot. Ik gun hem alles op de wereld.”

Ook Danny heeft een paar lieve woorden voor zijn kersverse ex. „Jouw liefde was een geschenk en ik ben je dankbaar voor alle mooie momenten in mijn leven. Ik heb megaveel respect voor jou en ik gun je de wereld. Je hebt een speciaal plekje in mijn hart, maar voor nu scheiden hier onze wegen”, aldus Roumimper.

Wat de precieze reden van de breuk is laten ze in het midden.