Talpa-fittie Johan Derksen en Jeroen van der Boom duurt voort

In gesprek met Telegraaf-presentator Wilson Boldewijn blikte Jeroen van der Boom een week geleden terug op zijn kijkcijferhit Hoge Bomen. En hoewel de SBS6-presentator daarin liet weten dat de kritiek van zijn Talpa-collega’s hem niet raakte – Sylvie zou volgens de mannen van Veronica Inside onder meer ’nep’ zijn – was hij verre van gecharmeerd met het commentaar.

„Je hebt lovers en haters. Er zijn mensen die haar omarmen en mensen die haar plastic vinden. Ik vind wel dat we daar voorzichtig in moeten zijn. Bij Voetbal Inside wordt ze daar persoonlijk aangepakt. En dat raakt me dan wel. Als ze dan een succes bij SBS, de club waar ze ook bij zitten, een kutprogramma noemen, dan moet ik wel even nadenken, Maar het raakt me niet. Ik vind het gewoon geen klasse hebben”, aldus Van der Boom.

Hypocriet

En dat was voor Johan Derksen vrijdagavond aanleiding om zijn ongezouten mening te geven over het programma van de Topper. „Die man mag van mij denken wat hij wil. Maar hij zei iets van: ‘het is nota bene een programma van SBS, ze bevuilen het eigen nest.’ Ik denk: joh, dan snap je niets van het format van dit programma. Wij hebben hier een mening over alles en iedereen. En we zijn geloofwaardig en niet hypocriet, omdat we die mening ook uitspreken. Als wij vroeger wat over de talkshow van Humberto zeiden, dan zei de RTL-directie ook: ’Je kunt een talkshow van RTL niet zo aanpakken.’ Mag ik dan alleen van de publieke omroep programma’s kritisch benaderen?”

„Volgens De Snor ben je als tv-persoonlijkheid alleen geloofwaardig als je ’ongelimiteerd je mening kunt geven’. „Wij hebben dat, toen we naar John de Mol gingen om ons contract te tekenen, gelukkig vast laten leggen. En ik moet zeggen dat John de Mol daar heel loyaal in was. Die zei ’natuurlijk’. Hij (Jeroen van der Boom, red.) mag Veronica Inside ook een kutprogramma vinden, maar hij moet niet iets zeggen als dat we ons eigen nest bevuilen. Want dat is zo kinderlijk.”

Boer Zoekt Vrouw

Tot slot laat Derksen nog even weten wat hij van het programma Hoge Bomen vindt, waarin Van der Boom in een persoonlijk gesprek aan de piano de levenslijn van zijn bekende hoofdgast schets en dat met een loflied besluit. „Kijk, Boer Zoekt Vrouw vind ik ook verschrikkelijk,” zegt de voetbalanalist, „maar daar is ook een doelgroep voor. En voor zijn programma ook. Maar ík kan me niet indenken dat ik iedere gast aan tafel tot aan mijn schouder in z’n reet moet kruipen. En dat ik dan ook nog een liedje moet zingen.”