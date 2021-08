Vermeend mannelijk slachtoffer R. Kelly getuigt in rechtbank

De man, wiens identiteit anoniem bleef, zegt dat Kelly hem in 2007 paaide met beloftes hem te helpen met zijn muzikale carrière nadat ze elkaar bij een McDonald’s filiaal hadden ontmoet. „Hij vroeg me wat ik erover had om te slagen in de entertainmentindustrie, waarop ik antwoordde dat ik alles voor hem zou doen: van zijn tassen dragen tot aan andere klusjes. Maar dat bedoelde hij niet, want toen vroeg hij me of ik ooit gefantaseerd had over seks hebben met een man. Toen knielde hij voor me neer om me orale seks te geven, iets wat ik niet wilde. Hij zei me toen dit voorval tussen ons twee te houden.”

Daar hield het niet op, omdat de zanger tijdens een ontmoeting daarna een jong naakt meisje sommeerde zowel hem als het de minderjarige jongen te voorzien van orale seks. Op de vraag waarom het vermeende slachtoffer Kelly ondanks alles toch bleef zien, antwoordde hij: „Omdat ik het echt wilde gaan maken in de industrie en hoop hield dat hij me kon helpen.”

Kelly heeft alle aantijgingen aan zijn adres altijd ontkend.