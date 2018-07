Johnny Depp vermijdt ex op Comic-Con

Tijdens de persconferentie voor Fantastic Beasts: Crimes of Grindelwald, liep de acteur het podium op, van top tot teen verkleed als zijn personage Gellert Grindelwald, met platinablond haar en een lange en gekleed in een zwarte trenchcoat. Hij werd door het publiek met luid applaus verwelkomd.

Twintig minuten later verscheen zijn ex-vrouw Heard voor een persconferentie ter gelegenheid van haar nieuwe film Aquaman. Anders dan het publiek had zij waarschijnlijk minder enthousiast gereageerd op Depp; de twee waren in 2016 verwikkeld in een lange, bittere vechtscheiding. De actrice beschuldigde Depp van fysieke en verbale mishandeling.

De acteur werd door de rechtbank opgedragen om zijn ex 7 miljoen dollar te betalen, die Heard daarna volledig doneerde aan het Children’s Hospital Los Angeles en de American Civil Liberties Union.

Heard leek echter niks te hebben gemerkt van de aanwezigheid van haar ex, en vertelde vrolijk over haar ervaring tijdens het filmen van Aquaman: „Mijn vrienden maken grapjes dat ik altijd nat en koud ben in alle films waarin ik speel. Hier ben ik, een volwassen vrouw, en dan moet ik elke ochtend natgespoten worden tijdens de productie.” Ze speelt in de film met Jason Momoa en Nicole Kidman.