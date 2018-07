ZIEN: Nicole Scherzinger’s dagje op het water

Voor Nicole is het prima om een duik in het oceaanwater te nemen, na hun bezoekje aan club 55 in St. Tropez, als ze zich daarna maar lekker kan schoonspoelen onder de douche op het jacht. En daar helpt tennisprof Dimitrov haar graag bij. Als hij haar daarvoor het jacht ophelpt, kan hij het niet laten daarbij even een speels tikje op haar achterwerk uit te delen.

Nicole Scherzinger en Grigor Dimitrov Ⓒ Hollandse Hoogte / Vantage News

Grigor Dimitrov kan met zijn handen niet van Nicole’s achterwerk afblijven Ⓒ Hollandse Hoogte / Vantage News

Nicole Scherzinger is niet te beroerd haar vriend af te spoelen Ⓒ Hollandse Hoogte