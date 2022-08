’Smeekbedes prinsessen Beatrice en Eugenie om terugkeer Andrew’

Prins Charles zou een bijeenkomst met zijn nichtjes hebben gehad op Birkhall Estate in het Schotse Aberdeenshire. Daar zou hij hen op hun verzoek om prins Andrew te laten terugkeren in het openbare leven, beantwoord hebben met: ’Absoluut niet’. De samenkomst volgde op een ontmoeting met prins Andrew op hetzelfde landgoed van prins Charles een paar dagen eerder. Andrew zou bovendien drie dagen lang ’intense gesprekken’ met koningin Elizabeth hebben gevoerd. Hij is volgens The Sun naar verluidt het enige familielid dat de Queen heeft bezocht sinds zij op zomerverblijf Balmoral vertoeft.

Prins Andrew moest zich terugtrekken uit zijn publieke functies na zijn dramatische interview met Emily Maitlis van BBC Newsnight in november 2019. Zijn verklaringen in reactie op beschuldigingen van vermeend Epstein-slachtoffer Virginia Giuffre van seksueel misbruik, kwamen ongeloofwaardig over en hij toonde geen enkel blijk van meeleven met de vermeende slachtoffers van de misbruikmiljardair.

Sinds die tijd heeft hij al een aantal keren geprobeerd terug te keren in zijn publieke functies. Aanvankelijk gaf hij volgens paleismedewerkers aan te denken dat ’de storm’ wel zou ’overwaaien’. Maar sinds Virginia Giuffre een rechtszaak in Amerika tegen hem aanspande, laaide het schandaal rond Andrew opnieuw op. Hij wist een rechtszaak, en de daarmee gepaard gaande schadelijke publiciteit voor het Britse koningshuis in nota bene het jubileumjaar van koningin Elizabeth, te voorkomen door met Giuffre te schikken voor een bedrag van naar verluidt 12 miljoen pond.