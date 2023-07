Chimène van Oosterhout was in ambulance al afscheid aan het nemen

De vriendinnen waren begin juli op het Griekse eiland Kos op vakantie toen Van Oosterhout zich opeens niet goed voelde. „Uiteindelijk moesten we naar een privékliniek voor een hartfilmpje waaruit bleek: dit is niet goed”, vertelt Jess. „Daarna moesten we per ambulance terug naar het ziekenhuis in de hoofdstad Kos, omdat zich daar de enige cardioloog van het eiland bevond.”

In de ambulance ging het opeens heel slecht met Van Oosterhout. „Ze kon niet meer, ik zag haar ogen opeens veranderen Ze kreeg opeens van die holle ogen. Ze was echt aan het wegzakken, ik moest haar steeds wakker maken. Ik dacht: godverdegodver en riep ’hurry! hurry!’ tegen de ambulancemensen. Ze begon afscheid te nemen, zei dingen als: zeg tegen mijn zoon Lyam dat ik van hem hou. Ik dacht: no way, dit gaat niet gebeuren.”

Ziekenhuis

Jess bleef ook in het ziekenhuis in Kos doorlopend bij haar vriendin. „Het personeel en de artsen waren fantastisch”, prijst de actrice. Maar ze schrok van de staat van het ziekenhuis: „Er zaten gaten in de plafonds, vlekken op de muren. Er stonden kasten waar hele enveloppen uit hingen met namen van patiënten erop.”

Na een paar uur meldde de arts zich dat hij slecht nieuws had. Van Oosterhout had nog maar een hartfunctie van 20 procent. „Dan zakt de grond onder je voeten vandaan”, aldus Jess. „Ik dacht alleen maar: fuck, fuck, fuck, fuck. Je oren gaan suizen. Ik dacht: ik moet opletten, alles registreren! Het was te veel informatie in één keer, ik kon het niet processen.”

Medicijnen

Uiteindelijk werd haar vriendin per ambulancevliegtuig naar een ziekenhuis in Athene gebracht waar ze echt behandeld kon worden. Na vijf dagen werd Van Oosterhout ontslagen en kreeg ze „een hele zak medicijnen mee”. De cardioloog in Nederland stelde afgelopen week dat het weer helemaal goed gaat met haar.

Het hielp enorm dat de presentatrice een goede algemene gezondheid heeft, vertelt Jess: „Maar voor hetzelfde geld was het mis gegaan en was ze in een kist naar huis gevlogen. Het is bizar hoe mis het had kunnen gaan.”