Billy Joel kan zichzelf niet meer overtreffen

River of Dreams uit 1993 was zijn laatste studioalbum. Daarna merkte Billy dat de rek er bij hem uit was. „Ik probeerde altijd progressie in mijn werk te ontdekken. Maar er kwam een punt waarop ik merkte dat het niet beter werd”, legt hij uit. „Ik wilde mezelf niet straffen omdat ik niet beter kon. Daarom stopte ik.”

Volgens Billy, die wereldhits schreef als Uptown Girl, Piano Man, Goodnight Saigon en Just The Way You Are, zouden meer artiesten moeten stoppen met het opnemen van nieuwe muziek. „Ze gaan maar door omdat ze denken dat ze anders niet meer relevant zijn”, zegt hij daarover. „Maar als de kwaliteit van je materiaal achteruitgaat, heeft dat uiteindelijk invloed op je hele backcatalogus.”

Elton John

De zanger trad veel op met Elton John, een generatiegenoot. „Hij vroeg me dan vaak waarom ik niet meer albums heb uitgebracht. Dan vroeg ik aan hem waarom hij niet minder platen heeft uitgebracht.”

Billy treedt overigens nog steeds met veel succes op. Afgelopen week deed hij zijn honderdste show in Madison Square Garden in New York. De 69-jarige zanger is nog lang niet van plan met optreden te stoppen, maar hij beseft wel dat er ooit een punt komt waarop ook optreden niet meer gaat zoals hij wil. „Het is heel grappig”, zegt hij. „Soms denk ik dat de show heel slecht gegaan is. Maar dan lees ik de volgende dag alleen maar juichende recensies. Dan vraag ik me af of de schrijver wel bij hetzelfde concert was. Maar soms is het ook andersom.” Zorgen maakt hij zich daar niet over. „Ik weet wanneer ik goed ben.”