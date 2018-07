Stormy Daniels krijgt straatverbod

De rechter heeft het straatverbod toegekend. Daardoor mag Stormy Daniels geen contact opnemen met hem én met hun zevenjarige dochter. Volgens Crain is het verbod nodig, omdat Stormy hun dochter anders mee zou nemen op tournee. Omdat ze dan op reis was met andere volwassen mannelijke artiesten uit de erotische industrie, vreesde hij voor fysieke of emotionele schade.

Het straatverbod zorgt er bovendien ook voor dat Stormy niets van hun gezamenlijke accounts mag opnemen en niet in staat is de creditcards van haar echtgenoot te blokkeren. Bovendien heeft Crain het exclusieve gebruik gekregen van hun huis en twee auto’s.

Maandag werd bekend dat Stormy Daniels gaat scheiden. TMZ meldt dat het haar man is die de scheiding heeft aangevraagd. Hij beschuldigt zijn vrouw van overspel. Het is een week na Daniels’ arrestatie in een stripclub. Opmerkelijk genoeg antwoordde de voormalig pornoster toen al ’nee’ op de vraag van de politie of ze getrouwd was.

De twee werden al tijden amper meer samen gezien, sinds Daniels wereldwijd bekend werd toen ze naar buiten kwam met het verhaal dat zij in 2006 seks heeft gehad met Donald Trump. Zij en Crain waren jaren samen, nadat ze elkaar leerden kennen via de pornoindustrie, waarin ze beiden werkzaam waren. Pas in 2015 bezegelden ze hun jarenlange relatie met een huwelijk. In 2010 werd hun dochter geboren, die volgens haar advocaat nu haar eerste prioriteit zou zijn, maar die ze dus niet kan zien.