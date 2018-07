Femke Halsema ontmoet prins Harry

Dinsdag is Harry samen met Elton John aanwezig om te vertellen over Elthons nieuwe initiatief Menstar Coalition, dat zich bezighoudt met de aanpak van HIV in de landen ten zuiden van de Sahara.

Elton John en Prins Harry tijdens de plenaire sessie op de AIDS2018 conferentie in de Rai. Ⓒ Hollandse Hoogte / Wesley de Wit

Charlize Theron sprak tijdens haar bezoek lovend over Amsterdam, maar linkte het koloniale verleden van haar thuisland Zuid-Afrika aan de hiv-epidemie. „Dehumanisering, discriminatie, stereotypering en stigma”, somde Charlize op. „Deze houding heeft de verspreiding van hiv vanaf de eerste dag gevoed.”

De Zuid-Afrikaanse actrice Charlize Theron opent de sessie tijdens de AIDS2018 conferentie in de Rai. Ⓒ Hollandse Hoogte / Wesley de Wit

Conchita Wurst maakte gisteren in haar speech bekend hiv bespreekbaar te willen maken. „Mensen die besmet zijn met het hiv-virus kunnen tegenwoordig net zo lang leven als normale mensen. Je kunt ons aanraken, je kunt ons zoenen, je kunt van ons houden. Net zoals je bij iemand anders zou doen”, zo zei Conchita. De zangeres die in 2014 het Eurovisie Songfestival won, is zelf besmet met hiv.

Eurovisie Songfestival winnaar Conchita Wurst en de kleinkinderen van Elizabeth Taylor tijdens een lezing op de officiele opening van AIDS2018, de 22ste internationale conferentie over aids. Tijdens deze internationale conferentie komen in de RAI duizenden aidsexperts, activisten, wetenschappers, beleidsmakers en politici bijeen om te praten over aids. Ⓒ ANP

Volgens de organisatie zal deze week ook Bill Clinton verschijnen tijdens de conferentie.

Ook turner Epke Zonderland heeft prins Harry ontmoet. Hij twittert daarover: „Gisteravond Prince Harry mogen ontmoeten op uitnodiging van de Britse ambassade.”