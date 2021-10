Twitteraars in shock om gezicht Tom Cruise: ’Aan de fillers?’

Op Twitter liep het storm met berichten van Twitteraars die speculeerden dat hij een bezoekje had gebracht aan de plastisch chirurg. Zo schreef iemand: ’Tom Cruise is ofwel aangekomen, of hij heeft een gezicht vol fillers. Ik ga voor de fillers.’ Een ander schreef: ’Tom Cruise lijkt niet ouder geworden, hij heeft iets verschrikkelijks aan zijn gezicht laten doen waardoor zijn hoofd nu is opgezwollen als dat van een kikker.’ De Top Gun-ster werd zelfs vergeleken met de Canadese stand-upcomedian Norm Macdonald, de voormalige SNL-ster die vorige maand overleed.