Dries Roelvink en zoons weer herenigd

Op een foto die Dries op Instagram deelt is te zien dat de mannen tijdens de lockdown niet stil hebben gezeten. „Net even een uurtje getraind in een kelder met m’n zoons 💪🏼”, schrijft de trotse vader.

De broers hadden al een tijdje bonje. Dries vertelde in september al aan Privé dat hij uit was op een verzoening tussen Dave en Donny. „Eerst had ik iets van: ik laat ze maar even, dat lost zichzelf wel op. Maar het kan ook te lang gaan duren. Je weet hoe dat gaat tussen broers, overal is er weleens wat”, aldus de zanger.

Dat het weer botert tussen Dave en Donny was te zien nadat Dave bekendmaakte voor het eerst vader te worden. Hij deelde toen een foto van zichzelf met zijn broer en schreef daarbij: „Love you, gabber.”