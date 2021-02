John Stamos voor de DERDE keer besmet met coronavirus

„Mijn 2-jarige zoon viel huilend in slaap en werd huilend wakker, omdat hij niet bij zijn vader kan zijn”, schrijft hij op Twitter. „Begrijp me niet verkeerd: ik ben ontzettend dankbaar dat ik momenteel als acteur überhaupt nog kan werken, dat is echt een privilege. Maar omdat ik wederom positief getest ben, moet ik weer tien dagen in isolatie zitten.”

Stamos zegt er alles aan te doen om iedereen veilig te houden. „Maar alsjeblieft mensen, draag je steentje bij en volg de regels. Elke uitspatting die jij hebt kan gevolgen hebben voor anderen. Dus denk niet alleen aan jezelf.”

De tweets van Stamos werden wisselend ontvangen. Een groot aantal volgers prees hem: „Je hebt helemaal gelijk, goed dat je dit uitspreekt. We moeten dit virus er samen onder krijgen, ook al is dat moeilijk en soms frustrerend. Maar samen kunnen we het aan, met een beetje geduld totdat er meer vaccins uitgedeeld worden.”

Andere volgers waren het juist oneens met de acteur. „Wie ben jij om ons de les te lezen? Als je zo nodig wilt helpen, waarom blijf je dan niet thuis in plaats van op een filmset te staan? Je meet met twee maten en omdat jij nu toevallig weer ziek bent, moeten wij ons aan jou aanpassen. Dat slaat echt nergens op.”