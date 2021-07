Ⓒ Getty Images

Al meerdere keren heeft het huwelijk van jeugdliefjes Coleen en Wayne Rooney de stommiteiten van de voetballer overleefd. Nu Wayne opnieuw de krantenkoppen van de tabloids weet te halen na foto’s van hem met halfnaakte jonge vrouwen in een hotelkamer, is het nog maar de vraag of Coleen hem wederom zal vergeven. Of zit het anders in elkaar?