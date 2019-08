Jersey Shore-meiden willen vroege vrijlating The Situation

Mike 'The Situation' Sorrentino Ⓒ ANP

Realityster Mike ’The Situation’ Sorrentino heeft nog een paar weken in de gevangenis te gaan. Zijn vrouwelijke Jersey Shore-collega’s vinden echter dat hij wel genoeg tijd in de bak heeft doorgebracht. Geïnspireerd door Kim Kardashian reisden de dames, gewapend met spandoeken, naar Washington in de hoop op vervroegde vrijlating.