Ansel Elgort ontkent seksueel misbruik minderjarige

„Ik was ontzet om te zien hoeveel berichten over mij op sociale media zijn geplaatst in de afgelopen 24 uur”, reageert Ansel. „Ik kan niet zeggen dat ik Gabby’s gevoelens begrijp, maar haar beschrijving van de gebeurtenissen is simpelweg niet hoe het ging. Ik heb nooit en zou ook nooit iemand aanranden.”

Volgens de acteur ging het anders. „Wat waar is, is dat Gabby en ik in 2014 - toen ik 20 was - een korte, legale en van beide kanten volledig goedgekeurde relatie hadden. Helaas heb ik het beeindigen daarvan niet goed aangepakt. Ik reageerde niet meer op haar, wat kinderachtig en hard was. Ik weet dat dit late excuus mijn onaanvaardbare gedrag van mijn verdwijning niet goedmaakt.”

Volgens Gabby hadden zij en Ansel tegen haar zin in seks met elkaar. Ze snikte naar eigen zeggen van de pijn. „In plaats van te vragen of ik wilde stoppen waren de enige woorden die uit zijn mond kwamen: we moeten je openbreken.” Het leverde haar naar eigen zeggen een posttraumatische stressstoornis op waarvoor ze in therapie moest.