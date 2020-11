‘Jopie’ wil niet bij Wilfred Genee: haakt seconden voor uitzending af

Dat vertellen sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen. „Hij wilde heel graag meewerken. Hij had er zin in, hij had producer Mark aan de lijn. Die zei: ’Dertig seconden, dan verbind ik je door met Wilfred Genee.’ En toen viel het stil en toen hoorde ik ineens: ’Hoezo je wil niet meewerken?’.”

Groenendijk had daarna nog een appje gestuurd: „Excuses hoor, maar ik heb zo’n onaardige ervaring met die man.” Volgens de sidekicks baalde Groenendijk ervan dat Genee voorafgaand aan een eerder interview met hem zich niet had ingelezen. „Waarom zegt ’ie dat niet in mijn gezicht dan?”, vraagt Genee zich af, die zich het interview een jaar geleden voor BNR Radio nog wel, maar het onderwerp niet meer. „In zo’n uitzending doe ik acht of negen gasten. Ik weet het echt niet meer.”

De succesvolle plaat van Tebbie nou op je muil wordt ondanks de harde kritiek van op Genee alsnog gedraaid in de uitzending, want, zo vinden de sidekicks: „Daar moet je boven staan.”