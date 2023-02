Brigitte Kaandorp wil liever niet meer op televisie: 'Vind het allemaal vreselijk'

In de podcast De Leeuw lult verder vertelt Brigitte aan vakgenoot Paul de Leeuw dat ze vaak nee zegt tegen aanbiedingen mee te doen aan televisieshows. Zo bedankte ze onder meer voor Last one laughing, het Amazon Prime-programma waarin acht komieken zes uur lang niet om elkaars grappen mochten lachen.

De makers van LOL hebben haar al benaderd voor het tweede seizoen, maar Kaandorp kan naar eigen zeggen geen reden bedenken om zichzelf in het diepe te gooien: „Ik ben altijd een beetje bangig met televisie. Ik heb liever zo’n hele grote tent met mensen voor m’n neus. Dan voel ik me helemaal op m’n gemak. Maar zo’n camera die alles registreert? Bovendien: televisie is één keer en dan moet je weer iets nieuws verzinnen.”

André van Duin

Als het aan Brigitte lag zou ze tv-optredens helemaal mijden, maar dat kan niet altijd. Zo maakt ze deze week haar opwachting in Bij Van Duin op de achterbank om te praten over humor. Maar ook dat optreden ging niet van harte: „Tja, André van Duin kun je niet weigeren natuurlijk. Maar ik vind het allemaal vreselijk. Ik wil dat helemaal niet, echt niet!”

Kaandorp heeft een eenvoudige verklaring voor haar angsten: „Het lijkt wel zo dat wij in de spotlights willen staan, maar dat is helemaal niet zo. We zijn gewone hele bange muizen die thuis in hun hol zitten, maar die toevallig iets kunnen. Ik voel me op het toneel als een vis in het water.”

Bij Van Duin op de achterbank met Brigitte is op vrijdag 24 februari te zien om 21:25 uur op NPO 1.