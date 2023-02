Slavernij-expositie Rijksmuseum gaat naar New York

Directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum is blij dat de VN deze ruimte biedt: „De erkenning van de impact die slavernij heeft gehad op de wereldgeschiedenis en nog steeds heeft, is van groot belang. Daarom zijn we de Verenigde Naties zeer dankbaar om daarvoor middels deze tentoonstelling aandacht te vragen”, liet hij weten.

Onder de titel Slavery. Ten True Stories of Dutch Colonial Slavery worden de levensverhalen verteld van o.a. Tula, de leider van de Curaçaose slavenopstand van 1795, de Indonesische vrijheidsstrijder Surapati die van bediende in slavernij uiteindelijk een vorst werd en Oopjen Coppit, bekend van het Rembrandt-portret. Haar schoonfamilie werd rijk dankzij de grootste suikerraffinaderij van Amsterdam. Suiker kwam van plantages in Suriname, waar slaven te werk gesteld werden.

Koloniale geschiedenis

Tijdens de tentoonstelling wordt er ook een randprogramma geboden met diverse sprekers uit de VS, het Caribisch gebied en Europa, die dieper ingaan op de relatie tussen musea, de koloniale geschiedenis, de huidige samenlevingen en de toekomst. Daarnaast wordt teven de film Nieuw Licht in New York vertoond. Documentairemaker Ida Does volgde hiervoor het team van conservatoren, onder leiding van Valika Smeulders, bij het tot stand komen van de grote, veelbesproken expositie.

Valika Smeulders leidde destijds het conservatorenteam voor de Slavernij-tentoonstelling. Ⓒ MEMPHIS FEATURES

De tentoonstelling Slavernij was in de zomer van 2021 te zien in het Rijksmuseum. Vanwege de toen nog geldende covid-restricties was de kaartverkoop beperkt. Slechts 80.000 bezoekers hebben destijds de tentoonstelling kunnen bezoeken. Dankzij een onlinepresentatie van de voorwerpen die getoond werden en de bijbehorende verhalen hebben wereldwijd nog eens 3,4 miljoen belangstellenden kennis genomen van de vooruitstrevende expositie.

Die internationale aandacht en belangstelling van toen was voor de VN reden om dit tentoonstellingsvoorstel van het Rijksmuseum te selecteren voor een presentatie hun hoofdkantoor.