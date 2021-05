Excuses Rachel Bilson voor gedrag op set The O.C.

„Jij ging ons op een gegeven moment regisseren”, zei Bilson tegen Donovan, die in de eerste twee seizoenen in The O.C. te zien was als Jimmy Cooper. „En ik weet dat wij kleine etterbakken konden zijn. Als ik daar ooit schuldig aan was, dan wil ik je hierbij officieel mijn excuses aanbieden.”

Donovan liet een paar jaar geleden in een interview weten dat het niet makkelijk was de jonge cast te regisseren. „Ze wilden die show eigenlijk gewoon niet meer doen”, zei hij toen in Vulture. „Ik weet hoe dat gaat met jonge acteurs, ik was er ooit ook een. Als je dan succes hebt, dan wil je meer gaan doen. Een van hen zei zelfs tegen me: ’deze show verpest mijn filmcarrière’. Hij had nog nooit in een film gespeeld! Maar als je jong en succesvol bent, ga je al snel denken dat het hard zal gaan met je carrière.”

Inmiddels kunnen Donovan en Bilson om hun verleden lachen. De acteur leek de excuses dan ook te accepteren: „We laten ons allemaal weleens meeslepen als er zo’n hype ontstaat”, zo liet hij zijn oud-collega weten.