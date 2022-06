Premium Het beste van De Telegraaf

Josh Duggar (34) veroordeeld voor bezit kinderporno Pornoactrice had seks met veroordeelde realityster: ’Ik schaam mij verschrikkelijk’

Door Onze redactie

Josh Duggar, de oudste zoon uit de TLC-realityserie 19 Kids and Counting, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 12,5 jaar voor het bezitten en verkrijgen van kinderporno. Ⓒ ANP/HH Inzet: Instagram

Voor pornoster Karlie Brooks (26) zijn maar weinig dingen te gek, toch kijkt zij met weerzin terug op bepaalde gebeurtenissen uit haar verleden. In een inmiddels verwijderde video op TikTok heeft zij onthuld dat ze tegen betaling seks heeft gehad met 19 Kids and Counting-ster Josh Duggar (34), die inmiddels is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hoewel ze zijn verzoeken destijds redelijk normaal vond, ziet ze dat met de kennis van nu anders. „Ik vind het walgelijk dat ik met hem naar bed ben geweest.”