Wachten was op BARBIES volgende SCHREEUW!

Nadat ze zich een half jaar geleden van het leven probeerde te beroven, leek het beter te gaan met Samantha de Jong. Niets is echter minder waar... Ⓒ René Oudshoorn

Een half jaar nadat ze op een haar na aan een zelfverkozen dood ontsnapte, en even later zei dat ze weer zo blij was dat ze leefde, gaat het nog steeds niet goed met SAMANTHA ’BARBIE’ DE JONG. Gisteren sneed zij opnieuw in haar polsen en sprong ze uit het raam van het appartementje waar zij, nog steeds wanhopig, probeerde met haar dochtertje weer gelukkig te worden... Ex-man MICHAEL spoedt zich ondertussen vanuit Spanje, DOOR DE NACHT, naar zijn kinderen!