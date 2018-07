Publiek gruwt van nasynchronisatie Barry Atsma in Bad Banks

Vorige week donderdag maakte de NPO bekend voor het eerst een buitenlandse serie voor een volwassen publiek na te synchroniseren. In deze Duitse serie, Bad Banks, speelt Barry Atsma de hoofdrol, een beruchte bankier, die bekendstaat om zijn hoge winsten en zijn risicovolle beleid. Hij heeft zijn Duitse teksten zelf nagesynchroniseerd. Directeur bij NPO Frans Klein sprak van een experiment en zei benieuwd te zijn hoe kijkers zouden reageren. Bij gebleken succes, gaat de NPO mogelijk vaker buitenlandse series nasynchroniseren.

Maar van een succes was geen sprake, afgaand op het ongenoegen dat gespuid werd op Twitter. Vreselijk en tenenkrommend wordt het genoemd. Het zou veel te goed te zien zijn dat het is ingesproken. „Ik snap deze (kostbare) keuze niet, hopelijk blijft het bij dit.” „Hier valt dus niet naar te kijken”, constateert een ander. Vergelijkingen met reclames worden getrokken. „Denk voortdurend een Merci chocolade reclame te horen, wat een horror.” En: „Wie heeft dit in vredesnaam goedgekeurd?”.

Frans Klein dus. Maar slechts als experiment, probeert de publieke omroep nog maar eens aan de kritische twitteraars uit te leggen, met de opmerking dat op het themakanaal van de NPO de serie wel met ondertiteling te zien is. Dat maakt voor de kijkers weinig uit; waarom dan niet op dat themakanaal het experiment gedaan? En waar kunnen ze het themakanaal überhaupt vinden? „Nasynchronisatie is al vreselijk in commercials, en ik heb nog nooit iemand horen smeken om nasynchronisatie in televisieseries. Van de trailer kreeg ik al jeuk, van de eerste minuut van vanavond kreeg ik rode vlekken. Stop ermee! Nu! Meteen!”.