’Demi Lovato is weer bij; familie om haar heen’

Een woordvoerder van de ster bevestigt het herstel van de 25-jarige. „Demi is wakker en haar familie is bij haar. Zij willen hun dank uitspreken aan iedereen die hen steunt met liefde en gebeden. Niet alle informatie in de verslaggeving is correct en ze vragen hun privacy te respecteren en niet te speculeren. Demi’s gezondheid en herstel is nu het meest belangrijk.”

Volgens E! News waren Demi’s moeder Dianna De La Garza en haar 16-jarige zus Madison gespot in het ziekenhuis.