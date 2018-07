Dit is Dionne Stax’ grote liefde!

Gaandeweg wordt het steeds duidelijker welke man het hart van Dionne Stax, volgens bronnen in Amsterdam al bijna een jaar, heeft veroverd. Hij werkt als radioloog in het ziekenhuis in Utrecht, woont in de Amsterdamse Rivierenbuurt en uit foto’s op zijn Facebookpagina valt op te maken dat hij vader is. De naam van deze 34-jarige is Sytse Oudkerk.

Hij zou degene zijn voor wie Dionne haar door Privé aan het licht gebrachte affaire met Humberto Tan een jaar geleden zou hebben opgegeven. Maar daarover heeft de nieuwslezeres nooit meer gesproken. En dan mag haar liefde voor Sytse onomstreden zijn, toch wilde ze ook over hem niets kwijt.

Wel bevestigde ze vorige week op Radio 538 dat ze een relatie heeft. Al deelde ze in dat gesprek geen feiten, zijn belangrijkste kwaliteiten onthulde ze wel: „Hij is heel lief, ik kan heel erg met hem lachen.” Dat lachen zal haar in het bijzonder zeer welkom geweest zijn, na alle ellende van vorig jaar.