Amsterdam CS decor van feest tijdens ADE

De nieuwe Amstelpassage in Centraal Station. Ⓒ Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

AMSTERDAM - Het Centraal Station in Amsterdam wordt in oktober, tijdens Amsterdam Dance Event, twee keer omgetoverd tot feestlocatie. Onder de naam Audio Obscura gaan twee dj’s allebei een hele nacht draaien in cultuurhotspot Lil’ Amsterdam, in de nieuwe ondergrondse Amstelpassage.