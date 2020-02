Dochter The Rock Johnson wil ook profworstelaar worden

Dwayne Johnson, onder meer bekend van zijn filmrollen in The Fast and the Furious en Jumanji, reageerde verheugd. „Ik ben zo trots. Leef je droom en ga aan het werk”, liet hij weten op Instagram. Johnson, bijgenaamd ’The Rock’, wordt beschouwd als een van de grootste professionele worstelaars aller tijden. Hij won 17 titels bij de WWE, waarvan 10 bij de zwaargewichten.

Overigens zet dochter Simone ook een traditie voort. Niet alleen haar vader was een beroemd worstelaar, ook haar grootvader Rocky Johnson en haar overgrootvader Peter Maivia.