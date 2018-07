Echtgenoot Stormy Daniels was gewelddadig

Het was in 2015 dat de twee voormalige pornosterren een verhitte discussie kregen. Uit woede gooide Glendon Crain, de man die nu een straatverbod tegen de pornoactrice heeft geëist en gekregen, een ventilator naar haar toe. Zij kon deze nog net ontwijken, maar toen duwde Crain haar tegen de grond.

Volgens Stormy Daniels had ze daarna flinke schaafplekken op haar rug. Maar het ergste vond ze dat hun toen vierjarige dochtertje getuige was van het gebeuren. Het meisje zag bovendien hoe Crain totaal de controle verloor, zichzelf ging slaan en zijn haren uittrok. Hij zou gezegd hebben dat zij de politie moest bellen en dat het hem niet kon schelen of hij dan naar de gevangenis moest, want hij zou zichzelf ophangen.

Hun dochtertje vertelde de politie: „Mijn pappie duwde mijn mamma om.” Crain werd gearresteerd voor geweldpleging met lichamelijk letsel en huiselijk geweld. Het is maar goed dat hij ondertussen naar verluidt een pro forma rehabilitatieprogramma heeft afgerond, waarmee de aanklacht van huiselijk geweld in maart van dit jaar - twee weken voordat Daniels haar beruchte CNN-interview gaf - kwam te vervallen. Hij is het immers die nu bij de rechter de zorg over hun inmiddels zevenjarige dochtertje heeft afgedwongen. Aan Stormy vertrouwde hij haar niet toe, nu die met andere mannelijke artiesten uit de erotische industrie op tournee is.